Эксперимент показал, как улучшить отношения с партнером
Научные работники инициировали изыскание, с помощью которого удалось выяснить, как можно укрепить отношения между партнерами, сообщает Day.Az со ссылкой на Faktom.
В эксперименте было задействовано два десятка пар, которых разделили на две группы. Участники из первой группы играли в карты, шахматы или Монополию, а волонтерам из второй группы необходимо было рисовать.
Ученые измерили уровень окситоцина у испытуемых до опыта и после него. Они также попросили добровольцев пройти анкетирование, благодаря которому можно определить уровень взаимодействия между партнерами. В итоге было установлено, что уровень окситоцина повышается в результате совместной деятельности. Этот гормон повышается и при занятии сексом.
Эксперты сделали акцент на том, что больше всего его выработка была замечена во время рисования. Например, у представителей сильного пола, которые примерили на себя роль художников, этот показатель был выше в 2,5 раза, чем у добровольцев из другой группы. Дамы оценили настольные игры.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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