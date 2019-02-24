Научные работники инициировали изыскание, с помощью которого удалось выяснить, как можно укрепить отношения между партнерами, сообщает Day.Az со ссылкой на Faktom.

В эксперименте было задействовано два десятка пар, которых разделили на две группы. Участники из первой группы играли в карты, шахматы или Монополию, а волонтерам из второй группы необходимо было рисовать.

Ученые измерили уровень окситоцина у испытуемых до опыта и после него. Они также попросили добровольцев пройти анкетирование, благодаря которому можно определить уровень взаимодействия между партнерами. В итоге было установлено, что уровень окситоцина повышается в результате совместной деятельности. Этот гормон повышается и при занятии сексом.

Эксперты сделали акцент на том, что больше всего его выработка была замечена во время рисования. Например, у представителей сильного пола, которые примерили на себя роль художников, этот показатель был выше в 2,5 раза, чем у добровольцев из другой группы. Дамы оценили настольные игры.