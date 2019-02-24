Интервальные тренировки помогают терять больше веса, нежели непрерывные тренировки умеренной интенсивности. К такому выводу пришла команда ученых из Бразилии и Великобритании, объединившая результаты нескольких десятков исследований, передает Day.Az со ссылкой на rg.ru.

Как правило, в руководствах по физической активности рекомендуется значительный объем упражнений для похудения, эквивалентный часу или более каждый день (420 минут в неделю и выше). Но далеко не все могут найти столько времени, поэтому ученые решили проверить, могут ли более интенсивные интервальные тренировки заменить собой продолжительные занятия средней интенсивности, сообщается на портале EurekAlert. В ходе исследования результат измерялся по двум параметрам: общая потеря веса и снижение процента жира в организме.

Интервальная тренировка представляет собой периоды высокой активности с паузами для восстановления. Это могут быть как силовые упражнения, занятия на тренажерах, так и чисто аэробные нагрузки - бег, велосипед, ходьба. Для своего анализа ученые подбирали ранее проведенные исследования, где прямо или косвенно сравнивались интервальные тренировки с непрерывными упражнениями средней интенсивности в течение периода не менее четырех недель. В результате после отбора были объединены результаты 36 наблюдений, охвативших свыше тысячи человек.

Как оказалось, между двумя типами физической нагрузки нет большой разницы в плане снижения жировой массы тела в процентном отношении. Однако общая потеря веса оказалась на 28,5 процента выше при интервальных тренировках. Эта разница оказалась еще выше, когда между собой сравнивались аэробные упражнения - интенсивные спринты и гладкий бег.

Вместе с тем ученые предостерегают: из-за более высоких нагрузок при интервальных тренировках увеличивается риск получения травмы, а также нагрузка на сердце.

Более подробно ознакомиться с результатами исследования можно в статье, опубликованной в British Journal of Sports Medicine.