Названы три продукта, снижающие риск появления онкологии
24 февраля 2019 11:23 179
Употребление чеснока, репчатого лука и лука-порея способствует снижению риска развития колоректального рака. Материал об этом со ссылкой на исследование китайских ученых опубликован в журнале Clinical Oncology, передает Day.Az со ссылкой на rg.ru.
Работа почти с двумя тысячами добровольцев продемонстрировала, что вероятность появления колоректального рака была на 79% ниже у тех людей, которые регулярно ели большое количество лука. Это по сравнению с добровольцами, которые употребляли продукт в относительно меньшем количестве.
По словам исследователя Чжи Ли, полученные результаты подтверждают эффективность лука и чеснока для первичной профилактики онкологии.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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