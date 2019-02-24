Употребление чеснока, репчатого лука и лука-порея способствует снижению риска развития колоректального рака. Материал об этом со ссылкой на исследование китайских ученых опубликован в журнале Clinical Oncology, передает Day.Az со ссылкой на rg.ru.

Работа почти с двумя тысячами добровольцев продемонстрировала, что вероятность появления колоректального рака была на 79% ниже у тех людей, которые регулярно ели большое количество лука. Это по сравнению с добровольцами, которые употребляли продукт в относительно меньшем количестве.