Студент из Великобритании нашел странный золотой шар на пляже - ФОТО
24 февраля 2019 11:55 451
Геолог-любитель, студент Ньюкаслского университета Аарон Смит нашел на берегу моря в графстве Йоркшир золотой шар, возраст которого предварительно оценивается в 185 миллионов лет, сообщает Daily Mail.
"Этот камень округлой формы покрыт железным пиритом, который можно отполировать, и он будет блестеть как золотой", - поясняет Аарон в своем аккаунте в соцсети, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Благодаря этому свойству минерал пирит часто называют "золотом для дураков". А еще такие камни называют "пушечными ядрами".
Молодой человек заявил, что, по его оценкам, возраст шара - около 185 миллионов лет, и что он - довольно редкий. Действительно, подобные находки обнаруживают не чаще одного раза в несколько лет.
Вскрыв камень, Аарон обнаружил внутри вымерший моллюск класса головоногих - Cleviceras, принадлежащий к семейству Hildoceritidae. Эти моллюски существовали в Юрский период, пишет издание.
Кальмары и осьминоги являются самыми известными из головоногих моллюсков. Но их редко можно встретить в виде окаменелостей - они не имели твердой раковины.
Моллюски Cleviceras и аммониты, обычно находятся внутри известняковых "пушечных ядер", где хорошо сохраняются.