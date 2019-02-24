Геолог-любитель, студент Ньюкаслского университета Аарон Смит нашел на берегу моря в графстве Йоркшир золотой шар, возраст которого предварительно оценивается в 185 миллионов лет, сообщает Daily Mail.

"Этот камень округлой формы покрыт железным пиритом, который можно отполировать, и он будет блестеть как золотой", - поясняет Аарон в своем аккаунте в соцсети, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости

Благодаря этому свойству минерал пирит часто называют "золотом для дураков". А еще такие камни называют "пушечными ядрами".

Молодой человек заявил, что, по его оценкам, возраст шара - около 185 миллионов лет, и что он - довольно редкий. Действительно, подобные находки обнаруживают не чаще одного раза в несколько лет.