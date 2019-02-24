Анализ лесов в мире показал, что есть достаточно места для посадки 1,2 триллиона деревьев, которые могли бы поглощать больше углерода, чем выделяется людьми. Исследователь из Цюриха Томас Краутер заявил, что деревья являются "самым мощным оружием в борьбе с глобальным потеплением". Он представил анализ на конференции, где указал, что массивная посадка деревьев может оказать гораздо большее влияние на окружающую среду, чем строительство ветряных турбин или вегетарианская диета, передает Day.Az со ссылкой на noi.md.

Широкомасштабная кампания всемирной посадки деревьев может серьезно сократить мировые выделения парниковых газов. "Сейчас это 400 гигатонн в трех триллионах деревьев, и если вы увеличите их число еще на триллион, то получите еще порядка сотни гигатонн, выведенных из атмосферы, то есть практически столько, сколько человечество выбрасывает за десятилетие", - сказал доктор Кроутер в интервью для The Independent.

Исследователь отметил, что, в отличие от передовых технологий, которые борются с изменением климата, посадка деревьев является гораздо лучшим решением, потому что оно доступно каждому.

"Это замечательная вещь, потому что каждый может принять участие, - добавил он. - Деревья делают людей счастливее в городах, улучшают качество воздуха, качество воды, качество продуктов питания, экосистемные услуги, это так просто, так ощутимо".

Хотя решение, предложенное Кроутером, так разумно, мобилизовать людей для посадки деревьев сложнее. Именно поэтому ученые ищут другие способы снижения выбросов углекислого газа. Команда из Университета Иллинойса в Чикаго создала искусственный лист, имитирующий процесс фотосинтеза.