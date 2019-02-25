Названо продлевающее молодость растение
Ученые из университета Граца (Австрия) выяснили, что известное в Японии травянистое растение ашитаба производит вещество, чьи молекулы заставляют клетки тела активнее перерабатывать "белковый мусор", что продлевает молодость и увеличивает продолжительность жизни в среднем на 20%. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Communications, передает Day.Az со ссылкой на Известия.
Многие ученые считают, что старение является процессом накопления мутаций и случайных поломок в клетках. Более ранние исследования показали, что этот период можно "отодвинуть", уменьшив приток калорий в организм. Опыты на животных показали, что постоянный недостаток пищи ускоряет и усиливает так называемую аутофагию - процесс "сборки" и уничтожения неправильно свернутых белков и поврежденных митохондрий. Ученые считают, что именно подобный "мусор" ускоряет старение клеток и способствует накоплению мутаций в их ДНК.
Изучив почти две сотни растительных сигнальных молекул и антиоксидантов, ученые натолкнулись на растение ашитабу (Angelica keiskei). В его листьях в большом количестве содержится вещество 4-диметоксихалкон, или DMC, которое, как показали опыты, заметно уменьшает скорость старения клеток и их гибели в результате появления фатальных "опечаток" в ДНК или других непоправимых нарушений. Так, даже небольшие дозы экстракта ашитабы увеличили среднюю продолжительность жизни червей-нематодов и плодовых мушек-дрозофил на 20%.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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