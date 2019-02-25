Отношение к китайской медицине всегда было неоднозначным: одни считают ее панацеей, другие - шарлатанством. Тем не менее все больше и больше людей проявляют к ней интерес, а в некоторых странах ее внедряют в государственную систему здравоохранения. Главный врач одной из клиник китайской медицины в Пекине Лю Цзиньюань объяснил РИА Новости, почему китайская медицина становится все популярнее, а также рассказал, поможет ли она сбросить лишний вес, передает Day.Az.

И Восток, и Запад

Люи зачастую видят в китайской медицине последний шанс - когда западная медицина уже не в состоянии помочь. Лю Цзиньюань подчеркивает, что в таких случаях врачи должны быть объективными и не давать ложных надежд. "Мы принимали у себя человека с болезнью Паркинсона. Когда ему уже отказали в лечении врачи западной медицины, он пришел к нам. Мы ему сказали, что тоже не сможем помочь, нужно быть объективными. Мы его не вылечили, потому что пока не в силах этого сделать. Мы можем только облегчить состояние больного, китайская медицина тоже не может дать стопроцентной гарантии выздоровления", - рассказал врач.

Доктор Лю убежден, что при лечении и диагностике нужно применять все методики - как западные, так и китайские. "Сейчас в китайской медицине очень активно применяются и элементы западной медицины. Мы не против, наоборот, мы крайне это приветствуем. Существует очень много заболеваний, при лечении которых нужен комплексный подход", - сказал он.

По его словам, методы западной медицины, такие как рентгеновский снимок и УЗИ, очень помогают и китайским врачам при диагностике межпозвоночных грыж и заболеваний суставов. "С помощью снимка мы можем понять, какие у человека травмы или же новообразования, поэтому доктора, практикующие народную китайскую медицину, должны учиться еще и западной медицине. Если вы получаете серьезное образование, то наше правительство требует, чтобы вы учились и западной медицине, а не только народной", - пояснил Лю Цзиньюань.

Без рецептов

У россиян китайская медицина в почете уже довольно давно. Но если раньше для лечения нужно было ехать в Китай, то теперь обратиться к китайскому опыту можно и в самой России.

Впрочем, предостерегает Лю Цзиньюань, эти центры все же отличаются от клиник в Китае. Главным их недостатком он считает отсутствие высококвалифицированных докторов, которые могут составлять рецепты для отваров. "В России нет аптек именно китайской медицины, нет возможности купить нужные сухие травы, поэтому там нет возможности обеспечить условия, чтобы пациенты пили отвары", - пояснил врач.

Он добавил, что в России в основном работают мануальные терапевты, а в иерархии китайской медицины они занимают лишь второе-третье место.

"Первоклассный врач китайской медицины в первую очередь обязательно должен хорошо составлять рецепты, но в России таких нет. Там очень мало докторов, которые могут составить рецепт, ведь это сложно даже для китайских докторов, нужно учиться всю жизнь", - объяснил Лю Цзиньюань.

Он рассказал, что три года назад в его клинику обращалось очень много пациентов из России, но сейчас их стало гораздо меньше. Как предполагает доктор Лю, это может быть связано с финансовыми трудностями.