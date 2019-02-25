Новое открытие позволяет предположить, что внутри орбиты Земли может существовать больше астероидов, чем считалось раньше, передает Day.Az со ссылкой на naukatv.ru.

Объект 2019 AQ3 является астероидом с узкой эллиптической орбитой, благодаря которой он почти всегда оказывается ближе к Солнцу, чем к Венере. На один оборот вокруг Солнца у астероида уходит всего 165 дней, и это самый короткий год астероида в Солнечной системе. Впервые 2019 AQ3 был обнаружен 4 января 2019 года. На основании архивных данных и новых наблюдений исследователи смогли сделать точный расчет орбиты AQ3. Он движется по необычной петле, которая уводит его над и под орбитальной плоскостью Солнечной системы.

Астрономы из Калифорнийского технологического института отмечают, что астероид принадлежит группе Атиры и что внутри орбиты Земли может быть ещё много подобных астероидов. Из всех астероидов Солнечной системы существует только 19 (включая AQ3 2019), чьи орбиты полностью находятся внутри орбиты Земли. AQ3 2019 самый крупный из своей группы и считается очень редким и необычным объектом.