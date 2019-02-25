Создан прибор для поиска инопланетной жизни
Биолог Лукас Патти (Lucas Patty) из Амстердамского свободного университета (Нидерланды) разработал прототип прибора, который в будущем может обнаружить признаки растительной жизни на других планетах. Об этом сообщает издание Science Alert, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.
Принцип действия устройства, называемого спектрополяриметром TreePol, основан на феномене хиральности в биологических системах. Специфическая ориентация молекул в клетках растений приводит к круговой поляризации света, что, по мнению Патти, является "однозначным признаком жизни". Прототип успешно определяет наличие растительности на расстоянии несколько километров.
По словам ученого, спектрополяриметр можно использовать для мониторинга сельскохозяйственных культур со спутника или самолета, однако он также может стать основой для систем, предназначенных для поиска инопланетной жизни. Абиотическое (неживое) вещество не влияет значительно на поляризацию света, что делает последнюю более предпочтительным типом биосигнатур по сравнению с другими.
Многие органические молекулы имеют свои зеркальные копии, с которыми их нельзя мысленно совместить. Этим они напоминают правую и левую руку. О такой молекуле говорят, что она обладает хиральностью (от древнегреческого χειρ - "рука"), и это свойство характерно для большинства биологически значимых соединений.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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