Все мы привыкли называть морем водоем, ограниченный сушей. Но существует в мире море, у которого побережья нет, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Саргассово море, расположенное между Вест-Индией и Бермудскими островами, со всех сторон окружено водами Атлантического океана.

Саргассово море - единственное в мире - не имеет побережья - оно со всех сторон окружено Атлантическим океаном. Ограничено это море четырьмя течениями: Северным Пассатным на юге, Северо-Атлантическим - на севере, Канарским - на востоке и Гольфстримом - на западе.

Огибающие море течения заставляют воду в нем вращаться по часовой стрелке. Море без берегов имеет площадь около 6 млн квадратных километров и знаменито помимо того, что оно не имеет берегов, большим скоплением плавучих водорослей. Они покрывают местами поверхность воды практически полностью. Их приносят со всего океана четыре течения, ограничивающие море.

Впервые Саргассово море пересек Христофор Колумб, а писатели-фантасты "наградили" водоем дурной славой. Своих героев погружал на дно этого моря Жюль Верн, здесь же разворачивалось действие романа Александра Беляева "Остров погибших кораблей".