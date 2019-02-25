Все крупные сетевые магазины хотят, чтобы покупатели отдавали им больше денег. У обувных продавцов есть свои уловки, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Правило "Четыре на полу"

Скорее всего, с вами бывало так, что вы просто просите у продавца другой размер, а он приносит вам еще несколько пар обуви. Вы думаете, что консультант просто хочет помочь, но на самом деле это действует специальное правило. Нужно предоставить покупателю четыре пары обуви, из которых он будет выбирать. Как говорят сами продавцы, чем больше вы принесете, тем больше продадите.

Вас всегда просят присесть

По правилам, консультанты должны приветствовать покупателя в течение 15-20 секунд после того, как он зашел в магазин. После того, как он помогает выбрать вам подходящую пару, говорит "присаживайтесь, пожалуйста". Когда вы уже сели, им легче вами контролировать, потому что так возрастает вероятность вашей покупки. Такой трюк часто переходит в правило "четыре на полу".

Дорого - не значит качественно

Зачастую сами продавцы не знают, из чего на самом деле сделана обувь. Наша психология устроена так, что мы уверены, чем дороже ботинки, тем выше их качество. На самом деле это не так. Современные производители научились делать дешевый продукт, который по качеству не отличается от дорогих моделей.