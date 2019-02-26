Отложения поваренной соли в организме человека способствуют развитию аллергических иммунных реакций. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает MedicalXpress.

Ученые Технического университета Мюнхена проанализировали образцы кожи пациентов с атопическим дерматитом и обнаружили, что уровень натрия на пораженных участках кожи превышает норму в 30 раз.

Специалисты установили, что хлорид натрия оказывает влияние на Т-клетки, заставляя их производить повышенное количество белков IL-4 и IL-13. Эти соединения, как правило, играют важную роль в приобретенном иммунном ответе организма, однако при переизбытке могут вызвать стремительное развитие воспалительных заболеваний кожи.

Как указывают ученые, аллергические реакции заметно снижаются после того, как Т-клетки перестают подвергаться воздействию хлорида натрия.