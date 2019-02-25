Вода, если набрать ее в полнолуние, имеет особые свойства - ВИДЕО
25 февраля 2019 22:30 92
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Источник:Остроумно
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