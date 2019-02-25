Житель Губинского района, полномочный представитель Управления мусульман Кавказа (УМК), ахунд Гаджи Эльнур Эфенди открыл в здании "Белой мечети" музейный уголок, посвященный истории родного края.

"Каждый город или село имеют свою историю, свое прошлое, неразрывно связанное с населявшими его людьми. Губа в этом смысле - не исключение. До сих пор на этой земле живут представители родов, история которых насчитывает сотни лет", - рассказал в беседе со Sputnik Азербайджан ахунд, передает Day.Az.

В прошлом году Азербайджан отмечал столетие Азербайджанской Демократической Республики. Тогда же у ахунда мечети и зародилась идея о создании музейного уголка.

Не случайно поэтому, что основное место в нем принадлежит людям, сыгравшим важную роль в становлении АДР: "У нас собраны портреты и вещи представителя партии "Иттихад" Хамидуллы Эфенди и его соратников, которые участвовали в образовании АДР - Гачага Майыла, Шамсаддина Эфенди. В музее хранятся оружие и рукописи, оставшиеся со времен народного движения, которое они подняли в Губе".

Все экспонаты Гаджи Эльнур собирал у живущих до сих пор представителей древних губинских родов, для этого он обошел почти все деревни и села района. Теперь в одном месте собраны вещи, предметы быта, которые когда-то принадлежали знаменитым предкам живущих в Губе семей, и каждый, кто посещает город и "Белую мечеть", может познакомиться с частью истории этого края.

Среди собранных вещей наибольший интерес представляют тасбехи - мусульманские четки ручной работы: "В прошлом последователи суфизма для нравственного воспитания и самопознания уединялись от всех на сорок дней. В течение этого времени они отказывались от даров мира и совершали молитвы. При этом они читали определенные зикры, и четки им нужны были, чтобы не сбиться со счета. В нашем уголке можно увидеть эти старинные четки. Одни из них насчитывают 500 зерен, другие - 1000. Такие тасбехи на фарси называют хазарпара, что означает - тысяча денег.