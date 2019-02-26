Старушка попыталась занять чужую нижнюю полочку в поезде. И вот чем все закончилось - ВИДЕО
26 февраля 2019 07:00 154
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Источник:Остроумно
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