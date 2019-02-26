Найдены превращающиеся в «живых мертвецов» существа
Ученые из Университета Амстердама в Нидерландах обнаружили, что некоторые виды бактерий способны отключать многие жизненные функции, если они испытывают недостаток в питательных веществах, но при этом продолжают медленно расти и размножаться. Такая стратегия выживания, названная олиготрофным ростом, в природе ранее не наблюдалась. Об этом сообщает издание Science Alert, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Исследователи изучили штамм непатогенных бактерий Bacillus subtilis, которые не способны формировать эндоспоры - структуры, напоминающие споры, которые помогают микроорганизму пережить неблагоприятные условия среды. Специалисты обнаружили, что данная разновидность микробов, испытывающая дефицит питательных веществ, не входит в состояние покоя, но снижает свою активность примерно в сто раз. Этим они похожи на зомби, то есть мертвые существа с почти полностью отключенными процессами жизнедеятельности.
Ученые полагают, что олиготрофный рост позволяет бактериям успешно пережить действие антибиотиков. Оно выгоднее, чем формирование эндоспор, поскольку не всегда бактериям удается легко выйти из состояния "глубокого сна" и восстановить прежние функции. Будущие исследования должны показать, наблюдается ли подобный процесс у других видов микроорганизмов. Это поможет выяснить, каким образом микробы способны сопротивляться лекарственным препаратам.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Названа новая опасность соли
Точный гороскоп на вторник
Ахунд мечети в Губе создал уникальный музей - ФОТО
Опубликован трейлер последнего сезона «Игры престолов» - ВИДЕО
Sabah Bakıda bir dəqiqəlik sükut olacaq
Azərbaycan nefti cüzi ucuzlaşıb
XİN sözçüsü: "Riçard Hoqland danışıqların detallarından xəbərsizdir"
Ölkənin qızıl-gümüş bazarı həftəyə bahalaşma ilə başladı
Армения снова сорвет мирные переговоры по Карабаху? - ПОДРОБНОСТИ
Угроза теракта в Москве: эвакуированы десятки тысяч человек
Дональд Трамп отправился на встречу с Ким Чен Ыном
Avtobus iki minik avtomobili ilə toqquşdu - Ölən və xəsarət alan var
Yol qəzası baş verib, xəsarət alanlar var
Bu prosesi Türkiyə idarə etməlidir - Çavuşoğlu
Avtomobilçilər "Volkswagen" konsernini məhkəməyə veriblər
В турецкой Анталье открыли музей Пушкина
-
25 Фев. 11:55 6 874
-
25 Фев. 15:44 6 687
-
25 Фев. 13:48 5 844
-
25 Фев. 12:48 5 104
-
25 Фев. 14:05 4 043