Ученые из университета Колорадо выяснили, что один из самых привычных элементов завтрака - горячий, слегка подрумяненный тост - оказался настолько опасным, что вполне мог бы сойти за химоружие. Выводы ученых опубликовала газета Dailу Mail, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Специалисты провели эксперименты с поджаренными тостами, установив десятки датчиков на кухне. Они готовили хлеб и наблюдали, как изменяется качество воздуха вокруг.

Исследователи были поражены тому, как много вредных веществ содержится на поверхности золотистой корочки тостов. Оказалось, что жареный хлеб заметно превышает по своей токсичности уличную загазованность.

Так, при нагреве тостера хлеб и особенно его крошки выделяют целый ряд веществ, в том числе этанол, который является побочным продуктом дрожжей. Поджаренный до золотистой корочки тост испускает его 300-400 микрограмм на кубический метр, а слегка подгорелый - уже 3-4 тыс. микрограмм. Это в 15 раз превышает порог безопасной концентрации этого вещества, установленный Всемирной организацией здравоохранения.

По мнению ученых, жареные тосты по их негативному воздействию на организм человека можно приравнять к некоторым видам химического оружия.

Их российские коллеги добавляют, что все жареные блюда так или иначе вредят здоровью, отмечает РЕН ТВ. К примеру, жарка на некачественном растительном масле наполняет еду трансжирами, из-за чего в организме повышается уровень плохого холестерина, от которого страдают сердце и сосуды.