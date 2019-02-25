В 2013 году женщины, которые занимались любовью с бородатыми мужчинами, заявляли, что они кажутся мужественнее и здоровее, а поцелуи с ними оригинальнее, но сейчас ученые изменили их мнение. Они узнали, что борода может быть опасной, сообщает Day.Az со ссылкой на dni24.ru.

Соответственные медицинские тесты были проведены сотрудниками исследовательского Университета в США. Выяснилось, в волосах бороды есть настолько много микробов, как и на ободке унитаза, если его не мыли 2 недели. Респондентами стали работники больниц, которые тщательнее соблюдают гигиену.



Когда сведения растиражировали журналисты, женщины стали говорить, что боятся поцелуев с бородачами и испытывают отвращение. Кроме того, нашлись мужчины, которые заявили, что им пришлось сбрить бороду, поскольку супруги начали брезговать.



