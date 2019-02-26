Многие люди перекусывают в течение дня. Что может быть лучше чего-то вкусного и полезного, и одним из таких вариантов является кукуруза. Это популярная закуска, которая при этом очень вкусная. Одним из преимуществ данного продукта является то, что ее можно готовить различными способами. И кукуруза не только может удовлетворить вкусовые рецепторы и эффективно наполнить желудок, но также очень полезна для здоровья.

Как передает Day.Az, об этом пишет pics.ru.

1. Богата клетчаткой

Кукуруза содержит "диетическую" клетчатку, которая способствует пищеварению и предотвращает запоры. Она также обеспечит сытость в течение большего промежутка времени, что приведет к тому, что человек будет есть меньше. Один из самых простых рецептов - кукурузный салат или вареная сладкая кукуруза в качестве вечерней закуски. Это также будет поддерживать уровень холестерина сбалансированным.

2. Лечит анемию

Кукуруза имеет три основных элемента - витамин B12, железо и фолиевую кислоту, которые помогают в выработке эритроцитов. А обильное производство красных кровяных клеток означает снижение риска развития анемии. Поэтому, когда у кого-то наблюдается анемия, кукуруза может помочь естественным образом контролировать уровень гемоглобина в крови. А если регулярно потреблять кукурузу, это также снижает риск развития анемии.

3. Увеличивает уровень энергии

Больше не нужно никаких энергетиков - кукуруза может предоставить оптимальный уровень энергии для выполнения повседневных задач. Слопав пару вкуснейших кочанчиков, любой почувствует себя полным энергии. Этот продукт содержит сложные углеводы, которые служат хранилищем энергии и обеспечивают поддержание ее уровня дольше. Это также делает кукурузы идеальным завтраком для всех любителей фитнеса и тренировок.

4. Способствует здоровью кожи

Еще одна веская причина наслаждаться вкусняшкой - это то, что она улучшает здоровье кожи, а также улучшит ее текстуру. Кукуруза содержит витамин С и ликопин, которые помогают предотвратить повреждение кожи, вызванное воздействием ультрафиолетовых лучей. Можно нанести кукурузный крахмал или кукурузное масло прямо на лицо или просто добавить кукурузу в свой рацион. Присутствие витамина Е также помогает уменьшить шрамы от прыщей на лице.

5. Помогает в наборе веса

Если у кого-то недостаточный вес, кукуруза может помочь набрать недостающие килограммы. Она изобилует здоровыми калориями, которые помогут набрать "здоровый" вес. Данное растение также предоставит другие необходимые питательные вещества.

6. Понижает уровень "плохого" холестерина

Кукуруза также может помочь поддерживать уровень холестерина. Так называемый "плохой" холестерин может ослабить сердце и вызвать сердечно-сосудистые заболевания. Поэтому кукуруза, богатая витамином С, каротиноидами и биофлавоноидами, может быть полезна для здоровья сердца, так как она помогает контролировать уровень холестерина и улучшает кровообращение во всем теле.