Многие женщины мечтают забеременеть двойней. Главным образом, чтобы видеть, как детки дружно растут вместе. Ведь близнецы - это так здорово! А вы хоть раз задавались вопросом, в чем разница между близнецами и двойняшками?

Разница этих понятий заключается в процессе оплодотворения. Бывают однояйцевые и разнояйцевые близнецы (которых и называют в народе двойняшками). Первые, например, появляются в результате деления одной клетки (оплодотворенной одним сперматозоидом). Вторые же появляются из разных клеток, оплодотворенных разными сперматозоидами. Вот и принципиальное отличие!

Как передает Day.Az, об этом пишет steptohealth.ru.

Зачем нужно знать, близнецы это или двойняшки?

Разницу между близнецами и двойняшками следует знать, так как от этого зависит течение беременности. Как правило, она протекает нормально, но могут возникнуть и осложнения. Например, синдром исчезающего близнеца (синдром фето-фетальной трансфузии) или задержка внутриутробного развития.

По этой причине при многоплодной беременности важно как можно скорее определить ее тип. Обычно по УЗИ в первом триместре уже можно определить, кто там: двойняшки или близнецы.

Есть несколько факторов, которые следует учитывать, чтобы определить, какой у вас тип беременности.

Оплодотворение

Разнояйцевые близнецы (двойняшки) - это те, которые появляются из разных клеток, оплодотворенных разными сперматозоидами. То есть к моменту оплодотворения яичники выпустили две яйцеклетки. А поскольку сперматозоидов - миллионы, логично, что обе они будут оплодотворены.

При такой беременности у каждого плода имеется свой амниотический мешок и плацента. Следовательно, они могут быть как однополыми, так и разнополыми. А похожи будут друг на друга, как братья и сестры, рожденные в разное время.

Однояйцевые же близнецы появляются из одной клетки, оплодотворенной одним сперматозоидом. Образуется зигота, которая впоследствии разделяется надвое, и в каждой из этих клеток формируется плод. Если это разделение происходит между первым и четвертым днем оплодотворения, то у каждого плода будет своя плацента и свой амниотический мешок. Если же это разделение случится между четвертым и восьмым днем оплодотворения, то плацента будет общей.

Таким образом, однояйцевые близнецы - это "естественное клонирование". И несмотря на то, что каждый плод развивается независимо, их создает одна клетка и один сперматозоид. Вот почему их генетическая нагрузка одинакова и физические характеристики практически идентичны.

Двойняшки могут быть разнополыми

Как правило, на 100 многоплодных беременностей (разнояйцевыми близнецами) приходится 50 разнополых. То есть 25 мальчиков и 25 девочек. Разнополые двойняшки развиваются по-разному (пол оказывает непосредственное влияние).

После рождения мальчики первым делом развивают свои физические способности. То есть сначала учатся ползать, бегать прыгать...

А вот девочки, напротив, начинают с развития коммуникативных навыков. И часто произносят свои первые слова раньше, чем начинают ползать или ходить.

Однояйцевых близнецов трудно отличить друг от друга

Монозиготные близнецы имеют один и тот же наследственный материал. Ведь они появились из одной клетки и разделились уже после зачатия. Таким образом, любое отличие, которое возникнет у них после рождения, будет обусловлено внешними факторами (питание, физические упражнения и т. д.).

Но несмотря на то, что близнецы кажутся одинаковыми, различия у них все же есть. Например, отпечатки пальцев. В процессе своего внутриутробного развития, каждый из них трогает амниотический мешок в разных местах. От этого появляются и разные линии на пальцах.

Еще близнецы взаимодействуют друг с другом в материнской утробе. Они как бы инстинктивно ищут друг друга и трогают другого больше, чем себя. Таким образом, между ними формируется сильнейшая связь.

Получается, что они развиваются, смотря друг на друга и являясь отражением друг друга. Поэтому, если один правша, второй будет левшой. А если у одного есть родимое пятно на правой руке, то у второго оно будет таким же, но на руке левой.

Двойняшки делят около 50% ДНК

С точки зрения генетики, у каждого живого существа есть две копии каждого гена. Один наследуется от матери, другой - от отца. Иными словами, половина генов - от яйцеклетки, другая половина - от сперматозоида.

Вот почему двойняшки, которые происходят из разных яйцеклеток и сперматозоидов, делят лишь 50% ДНК. У них даже может быть разная группа крови. Получается, что двойняшки - это братья или сестры, рожденные одновременно (без какого-либо иного сходства).

Заключение

Зачатие сразу двух малышей сначала немного озадачивает. Факт наличия двойняшек - это не наследственность. Наследуется лишь возможность иметь однояйцевых близнецов. Так что если в семье уже были близнецы, то, возможно, что это будет повторяться каждые 2 или 3 поколения.

В исследовании, проведенном, Генри Стейнманом, утверждается, что потребление большого количества молочных продуктов увеличивает вероятность зачатия двойняшек. Это удалось определить путем сравнения показателей близнецов, которые родились у матерей-веганов и у матерей, придерживающихся обычного типа питания.

А вы хоть раз задавались вопросом, в чем отличие близнецов от двойняшек? Теперь ваши сомнения на этот счет развеяны.