Как вы наверняка знаете, сильные антибиотики стоит принимать лишь в случае тяжелых заболеваний. Их бесконтрольное применение лишь укрепляет иммунитет вирусов, грибов и бактерий. В природе существует множество растений, которые являются натуральными антибиотиками. Их применение гораздо безопаснее и целесообразнее в некоторых случаях.

Как передает Day.Az, об этом пишет steptohealth.ru.

Натуральные антибиотические средства при легких инфекциях - лучший выбор для заботы о здоровье. Еще раз напоминаем, что антибиотики, которые вы покупаете в аптеке, должны применяться по назначению врача и лишь тогда, когда все остальные способы не работают. Если принимать их слишком часто, у болезнетворных микроорганизмов выработается к ним иммунитет и лечение попросту не подействует.

В природе можно найти натуральные антибиотические средства. Это совсем не открытие, такие лекарства использовались на протяжении многих веков. К сожалению, после изобретения пенициллина и современных антибиотиков человечество забыло об этих старинных методах лечения. А зря, ведь они очень эффективно помогают бороться с легкими инфекциями.

Итак, читайте дальше, чтобы узнать, о чем идет речь.

Что следует знать об антибиотиках

Как мы уже писали выше, их неадекватное использование на протяжении десятилетий привело к тому, что многие микроорганизмы выработали стойкие механизмы защиты. Именно поэтому теперь во многих странах их можно купить лишь по рецепту врача. В то же время многие инфекции попросту не требуют такой "тяжелой артиллерии". Например, против вирусной инфекции любые антибиотики попросту бесполезны.

Кроме того, бесконтрольный прием антибиотиков наносит серьезный урон микрофлоре кишечника. Дело в том, что вместе с плохими бактериями они уничтожают и хорошие. Часто именно из-за этого процесс выздоровления значительно затягивается.

Натуральные антибиотические средства обладают действием, схожим с фармацевтическими препаратами, однако при этом не наносят урон здоровью.

Натуральные антибиотические средства для борьбы с инфекциями

1. Хрен

Этот корнеплод по праву считается одним из самых эффективных природных антибиотиков. Кроме того, благодаря пикантному вкусу он отлично подходит для салатов, а также соусов для мясных или рыбных блюд.

Что касается лекарственных свойств, хрен является действенным средством при синуситах, он подходит для лечения любых респираторных заболеваний, таких как грипп, простуда или насморк. Кроме того, он эффективно борется с инфекциями мочевого тракта.

В то же время некоторые исследования выявили, что хрен стимулирует выработку энзимов, дезактивирующих канцерогенные вещества. Похоже на то, что он блокирует злокачественное перерождение клеток и, таким образом, служит профилактикой любого типа рака.

2. Акация

Цветы этого кустарника помогают бороться с кожными инфекциями, а также респираторными заболеваниями и проблемами, затрагивающими мочевыводящие пути. Кроме того, акация известна как ранозаживляющее средство. Антибиотический эффект такого широкого спектра обусловлен тем, что ее цветы содержат алкалоиды.

Для того чтобы воспользоваться этим натуральным антибиотиком, вы можете заварить чай из цветов акации или же приготовить из них тоник для кожи. Будьте осторожны: семена и кора этого растения ядовиты, поэтому следите, чтобы они случайно не попали в лечебное средство.

3. Эвкалипт

Масло эвкалипта является одним из лучших натуральных антибиотиков для лечения респираторных инфекций. Дело в том, что это масло богато веществом под названием синеол. Оно обладает широким спектром действия против вирусов и бактерий. Кроме того, масло эвкалипта полезно для лечения кариеса и гингивита. Ведь эти проблемы также вызваны бактериями.

Помимо этого, масло эвкалипта является натуральным обезболивающим и жаропонижающим средством, а также стимулирует иммунитет. А еще, если смешать это масло с яблочным уксусом, вы получите антисептик для обработки ран, фурункулов и укусов насекомых.

4. Золотая печать

Эту траву с красивым названием часто выращивают в качестве декоративного растения в саду. Не многие знают, что она обладает натуральным антибиотическим действием.

Это обусловлено тем, что золотая печать богата берберином - веществом, эффективно действующим против бактерий, вирусов и грибов. Например, ее настой помогает лечить проблемы мочевыводящих путей, а также инфекции горла и кожи.

5. Лакрица

Лакрица является довольно популярным средством для борьбы с инфекциями полости рта. Поэтому ее экстракт помогает сохранить здоровье зубов и десен. Кроме того, это мощное противовирусное средство. Например, лакрица помогает бороться с вирусом герпеса, ВИЧ и гепатитом.

Это средство широко используется в традиционной китайской медицине. Оно применяется в качестве профилактики язв желудка, потому что борется с бактерией helicobacter pylori. Тем не менее не стоит им злоупотреблять, побочными эффектами являются головная боль, усталость и повышенное давление.

6. Экстракт семян грейпфрута

Этот экстракт добывают из семян методом прямого холодного отжима. Он является мощным дезинфицирующим средством, а также натуральным антибиотиком широкого спектра. Экстракт семян грейпфрута особенно эффективен против грибов, бактерий, вирусов и кишечных паразитов.

Его можно применять и как внутреннее, и как наружное средство. В первом случае он повышает иммунитет. А при наружном использовании помогает защитить раны от заражения.

В заключение

Как видите, природа предлагает нам натуральные антибиотические средства для лечения самых разных инфекций. Однако многие привыкли доверять лишь фармацевтическим препаратам. И речь идет не только о лекарственных средствах, но и о применении антибиотиков в скотоводстве и земледелии.

Их неконтролируемое использование на протяжении десятилетий привело к тому, что у микроорганизмов выработался к ним иммунитет. В результате приходится разрабатывать все более агрессивные варианты, которые имеют серьезные побочные эффекты.

В то же время натуральные антибиотические средства прежде всего укрепляют иммунитет. То есть организм сам борется с болезнетворными бактериями естественным образом.

Поэтому настоятельно советуем попробовать эти натуральные средства. Конечно, лишь в том случае, если инфекция легкая или средней тяжести. Ваш организм и окружающая среда будут благодарны.