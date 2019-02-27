Билл Гейтс рассказал о комнате с батутами в его доме
Основатель Microsoft Билл Гейтс рассказал о своей жизни пользователям Reddit в рамках сессии вопросов и ответов AMA (Ask Me Anything). Тред набрал почти 94 тысячи одобрений, сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Гейтс устраивает беседу с посетителями Reddit в седьмой раз. В этом году комментаторы предпочли задавать вопросы о его личной жизни и увлечениях. "Какие у вас хобби? Несвязанные с работой", - спросил SuperDuperDylan. Оказалось, что в свободное время предприниматель занимает себя бриджем и теннисом. Другой пользователь с ником Swcomisac поинтересовался, чего еще миллиардер хочет добиться в жизни. Гейтс посчитал, что здоровые дети и избавление от болезней - это то, что достижимо при его жизни.
Предприниматель также ответил на вопросы о своем богатстве. Миллиардер рассказал о своем личном самолете и "великолепном" доме, в котором есть комната с батутами для детей. Гейтс добавил, что "не уверен, насколько виноватым должен ощущать себя" из-за своей собственности.
Открытием для пользователей стал ответ миллиардера на вопрос о любимых сериалах. Основатель Microsoft назвал среди прочих сериал "Американский вандал" (American Vandal, сериал в жанре псевдодокументального кино\).
В январе Гейтса заметили в очереди у ресторана фастфуда. На снимке, который быстро стал популярен в сети, миллиардер стоял, засунув руки в карманы. Пользователей сети восхитило, что предприниматель ведет себя "как обычный человек".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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