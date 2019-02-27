Ученые Университета штата Калифорния выяснили, что изменение климата способствовало упадку Кахокии - крупнейшего города Северной Америки в XI веке. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи проанализировали окаменевшие отходы жизнедеятельности населявших Кахокию людей, собранные из донных отложений озера, которое располагалось рядом с монументальными курганами. Они определили количество станолов, вырабатываемых в кишечнике человека во время пищеварения и удаляемых с экскрементами. Оказалось, что их уровни в слоях, образовавшихся за несколько столетий, соответствуют изменениям в численности населения, определенным более традиционными методами.

Около 600 года нашей эры численность людей на этом участке повысилась и достигла пика к 1100 году, когда здесь уже стоял город площадью 15 квадратных километров с населением несколько десятков тысяч жителей. Однако после этого число горожан начало сокращаться, и к 1400 году Кахокия оказалась заброшенной.

Ученые также измерили соотношение изотопов кислорода в озерных отложениях, по которым можно определить количество осадков. Оказалось, что возможной причиной упадка стало снижение частоты дождей и учащение засух. Неблагоприятные погодные явления отрицательно сказались на урожае кукурузы, которую выращивали индейцы.