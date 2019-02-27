Главная методика поиска и изучения следов болезни Альцгеймера и прочих недугов, связанных с накоплением белкового "мусора" в клетках, оказалась в корне ошибочной, о чем ученые не подозревали более полувека. Об этом пишут российские исследователи в журнале Bioscience Reports, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Логичным был следующий вопрос: если метод не имеет высокой специфичности, то почему он применялся всё это время и применяется до сих пор в современных лабораториях? Ответ на него достаточно тривиален, но он нас очень поразил. Всё началось с неправильных или неточных цитирований", - рассказывает Эльмира Якупова из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН в Пущино.

Якупова и ее коллеги уже несколько лет изучают странные "клубки", возникающие из молекул белка титина внутри мышечных клеток и исполняющие пока непонятные функции. Они были похожи по структуре на похожие на бляшки бета-амилоида, соединенных друг с другом обрывков белка APP, возникающих внутри нервных клеток при развитии болезни Альцгеймера.

Как правило, подобные структуры, как передает пресс-служба ИТЭБ РАН, ученые изучают и находят в образцах тканей или в пробирках, используя специальный краситель - "Конго красный". Изначально он был создан немецкой фирмой Байер для окраски тканей, однако в 1922 году немецкий врач Германн Беннхольд (Hermann Bennhold) обнаружил, что "Конго красный" соединяется с "клубками" бета амилоида. Это сделало ее крайне интересной для ученых.

Всемирную известность она получила через пять лет, когда бельгийский невропатолог Поль Диври (Paul Divry) обнаружил, что белковые частицы, подкрашенные этим веществом, начинают светиться "яблочно-зеленым" светом при освещении поляризованным излучением. Это сделало детище компании Байер одним из главных инструментов для изучения болезни Альцгеймера, "коровьего бешенства" и прочих заболеваний, связанных с накоплением мусора в клетках.

Якупова и ее коллеги усомнились в том, что "Конго красный" можно использовать для этих целей в том виде, в котором он сейчас применяется, пытаясь найти при ее помощи следы клубков титина в пробирке, содержавшей смесь различных молекул.

По ее словам, эти опыты неожиданным образом показали, что краска начинала излучать зеленый, красный или желтый свет в том случае, даже если жидкость внутри пробирки не содержала прионов. Причиной этого, как оказалось, была аминокислота глицин, соединявшаяся с молекулами красителя и заставлявшая его светиться.

Открыв столь простую и очевидную проблему в работе этой методики поиска амилоидных бляшек, ученые задумались о том, почему раньше никто об этом не сообщал. Для ответа в этот вопрос они проанализировали все научные публикации, в которых упоминался конго красный, и обнаружили весьма прозаическую, но вполне логичную причину укоренения этой ошибки.

Оказалось, что претензии к качеству ее работы в качестве "детектора" амилоида появились еще в конце 1940 годов, когда сразу несколько научных коллективов заметили, что данный краситель вырабатывает не только яблочно-зеленый, но и другие цвета, такие как синий, а также пожаловались на множество ложных срабатываний.

На их публикации, как это бывает в таких ситуациях, никто не обратил внимания. Чуть позже вышла работа известного немецкого врача Ганса-Петера Мисмаля (Hans-Peter Missmahl), ученика Беннхольда, в которой он упоминает "яблочно-зеленое" свечение красителя при его соединении с амилоидом.

Эта статья, написанная на немецком языке, была несколько раз неправильно процитирована и переведена, в результате чего в научной литературе распространилось неправильное описание этого феномена и неверная трактовка этих наблюдений.

Позже многие ученые сталкивались с "неправильными" цветами и большим числом ложных срабатываний, однако они уступали авторитету Мисмаля и цитировавших его светил нейрофизиологии и списывали это на некорректную подготовку образцов, неточное описание свечения или другие ошибки.

Руководствуясь подобными "забытыми" публикациями, Якупова и ее коллеги скорректировали эту методику поиска следов бета-амилоида, учитывающую все проблемы в работе красителя, а также подготовили список более интересных и надежных альтернатив.

