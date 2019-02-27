Ученые нашли взаимосвязь между фастфудом и психическими заболеваниями
Люди, которые часто употребляют фастфуб, более склонны к психическим заболеваниям, нежели те, кто придерживается правил здорового питания. С таким заявлением выступили исследователи из Университета Лома Линда в США, сообщает Day.Az со ссылкой на ТК "Звезда".
Во время свой работы ученые проанализировали данные более чем 240 тысяч телефонных опросов и пришли к выводу, что около 17% опрошенных страдают психическими заболеваниями, причем 3,7% из них - тяжелыми. При этом специалисты установили, что потребность в большом количестве сахара связана с биполярным расстройством. А нужда в тех продуктах, которые обжарены или содержат повышенный процент обработанных зерен, свидетельствуют о депрессии, пишет сайт телеканала "Звезда".
Ведущий автор исследования Джим Банта подчеркнул, что медикам необходимо внимательнее изучить влияние диеты на состояние психического здоровья пациентов. Однако, чтобы установить более точную взаимосвязь между питанием и психическими расстройствами, специалисты планируют провести больше тематических исследований.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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