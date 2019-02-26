Причиной краха столицы Кхмерской империи города Ангкора стал постепенный отток горожан и последующее сокращение численности населения, выяснила научная группа из Австралии и Франции. Выводы ученых опубликованы на портале Phys.org. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Кхмерская империя образовалась примерно в IX веке на территории современной Камбоджи и сопредельных государств - Вьетнама, Тайланда и Лаоса - и просуществовала до середины XV столетия. Долгое время считалось, что феодальная империя исчезла из-за разорительных войн против соседних монских государств и княжеств Тьямпа. Другими причинами краха кхмеров считались череда паводков и засух или резкое запустение местности.

Ученые изучили образцы осадочных пород в районе Ангкора, чтобы понять, как менялась интенсивность земледелия кхмеров с течением времени. Выяснилось, что активность воздействия на окружающую среду начала снижаться еще за сто лет до окончательного упадка древнего мегаполиса - в первые десятилетия XIV века. Менее заметными стали признаки вырубки лесов, эрозии почвы, следы от продуктов горения. Как указывают ученые, к концу столетия один из рвов был покрыт болотной растительностью, что свидетельствует о том, что к тому времени им перестали пользоваться.

Результаты исследования указывают на постепенный отток населения из камбоджийской столицы. Именно этот процесс, по мнению ученых, привел к упадку Ангкора. Специалисты подчеркивают, что к краху города и исчезновению империи привели длительные изменения, а не резкий демографический коллапс.

"Наше исследование показывает, что жители покинули Ангкор не потому, что инфраструктура пришла в упадок, а из-за того, что городская элита покинула эти территории", - говорит доцент Дэн Пенни из Университета Сиднея.