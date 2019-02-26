Как выяснили археологи из университета Гриффита, тасманские дьяволы, оставшиеся в наши дни лишь на острове Тасмания, раньше населяли весь австралийский континент и до появления собак динго были самыми успешными хищниками Австралии. Статья, посвященная этому открытию, была опубликована в научном журнале Biological conservation. Об этом передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным ученых, тасманский дьявол исчез с материковой части Австралии около 3 тыс. лет назад. С тех пор этих животных можно встретить лишь в одном месте Земли - на острове Тасмания (островная территория Австралии). Однако, как свидетельствуют археологические находки, сделанные на территории штата Новый Южный Уэльс на восточном побережье Австралии, дьяволы когда-то населяли практически весь континент.

"Полученные нами ископаемые показывают, что дьяволы были очень приспособленным видом, легко адаптирующимся к климатическим условиям Австралии, которые становились все более жесткими. И сейчас мы надеемся, что наши данные убедят экологов и правительство провести испытания по реинтродукции тасманских дьяволов на материке. Мы активно возрождаем нашу флору и фауну - самое время попробовать возродить и коренные виды", - поясняет археолог, профессор университета Гриффита, доктор Майкл Уэстуэй.

Команда под руководством профессора Уэстуэя исследовала места расположения древних озер в поисках окаменелостей вымерших представителей мегафауны континента. Однако их находки относились к гораздо более позднему периоду и свидетельствовали о том, что тасманские дьяволы населяли почти всю Австралию как минимум 30 тыс. лет назад, и последних их представителей, скорее всего, вытеснили собаки динго, появившиеся на территории континента приблизительно 3,5 тыс. лет назад.

"Если дьяволы могли обитать здесь 30 тыс. лет назад, когда в Австралии климат был очень суровым, то наверняка они смогут тут жить и сейчас - это их среда обитания. Кроме того, реинтродукция поможет нам в борьбе с инвазивными видами, ведь дьяволы достаточно агрессивные и успешные хищники", - говорит профессор Уэстуэй. По его словам, сейчас археологи нанесли на карту все прежние места обитания этих животных, и полученных данных вполне достаточно для проведения первых, контролируемых испытаний по возрождению их популяции на материке.

Сумчатый или тасманский дьявол - млекопитающее семейства хищных сумчатых, единственный представитель своего рода. Свое название зверек получил из-за удивительно свирепого нрава и своей способности издавать зловещие крики. Тасманский дьявол - самый крупный из современных сумчатых хищников, взрослое животное может достигать размера 100-120 см, и весить до 12 кг. Он способен прокусить своей добыче позвоночник или череп: сила укуса сумчатого дьявола, отнесённая к массе тела, - самая высокая среди млекопитающих.

В настоящее время сумчатый дьявол водится только на острове Тасмания. Охота на него официально запрещена.