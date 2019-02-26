Молекулярные биологи из Нидерландов и США раскрыли механизм, который "накачивает" кислотами плоды лимонов и других цитрусов, и почему они почти полностью отсутствуют в мандаринах и прочих сладких плодах. Их выводы были представлены в журнале Nature Communications. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Кислый вкус цитрусов связан с тем, что вакуоли в клетках их плодов "накачаны" большим количеством различных едких соединений, не уступающих по силе желудочному соку. Как они именно закачиваются туда из цитоплазмы клетки, обладающей нейтральным pH, мы не знали", - рассказывает Памела Страззер (Pamela Strazzer) из Амстердамского университета (Нидерланды).

Традиционно, родиной современных культурных сортов цитрусовых растений, в том числе апельсинов, лимонов и мандаринов, считается Китай, где их начали культивировать более двух тысяч лет назад. Их предположительные прародители, горькие апельсины и дикие цитроны, произрастают в другой части Евразии - в Индии и в некоторых уголках Гималаев.

Как сегодня считают историки, западные цивилизации познакомились с этими плодами восточных селекционеров только на излете античности, во времена походов Александра Македонского в Персию. В отличие от Китая, где цитрусовые деревья и их плоды ценили за аромат и лечебные свойства, жители Средиземноморья начали употреблять их в пищу, сделав их основой своего рациона.

Все "средиземноморские" сорта этих фруктов, в свою очередь, отличаются от их китайских сородичей тем, что их мякоть почти не содержит в себе кислоты. Историки и генетики давно хотят узнать, как и где это произошло, какие гены отвечают за кислый и сладкий вкус, и где реально находится родина современных цитрусов.

Страззер и ее коллеги раскрыли эту тайну, обратив внимание на одну необычную особенность другого растения, никак не связанного с цитрусами. Дело в том что недавно ученые обнаружили, что цвет лепестков петуний зависит от наличия мутаций в особом семействе генов, PH1-PH7, "дирижирующих" активностью нескольких других участков ДНК.

Перемены их окраски, в свою очередь, были связаны с тем, что мутации в двух подобных сегментах генома, PH1 и PH5, заставляли клетки цветка закачивать большие количества кислоты в их вакуоли. Они же были связаны с работой гена AN1, предположительно связанного со сладким вкусом мякоти мандаринов и белым цветом их косточек.

Подобные соображения заставили авторов статьи проверить, как различается активность PH1 и PH5 в клетках кислых и сладких цитрусов - лимона, апельсинов и помело. Как оказалось, активность этих двух участков и AN1 была высокой в кислых сортах лимонов и прочих цитрусов, и низкой - в их сладких "кузенах".

Проанализировав их структуру, ученые пришли к выводу, что AN1 играет роль своеобразного "выключателя" всей системы закачки кислот в вакуоли, а PH1 и PH5 - представляют мощные протонные помпы. Удаление небольшого участка в AN1 длиной всего в 143 "буквы"-нуклеотид в геномах сладких цитрусов привело к отключению этих систем перекачки, резкому повышению pH и избавлению от кислого вкуса.

Дальнейшие опыты показали, что у AN1 есть еще один "сообщник" - ген PH4, который тоже отвечает за включение этих протонных помп. Его повреждение полностью лишало лимоны запасов кислоты даже в том случае, если первый участок ДНК не содержал мутаций.

Что интересно, подобные мутации в AN1 и PH4 были неодинаковыми у разных сортов цитрусов. Это, как считают ученые, говорит о том, что они приобрели подобное изменение в геноме независимо друг от друга в далеком прошлом. Когда это случилось, пока не ясно, так как генетики не могут точно вычислить "возраст" отключенных генов.

Вне зависимости от ответа на этот вопрос, теперь генетики и селекционеры, как отмечают Страззер и ее коллеги, могут использовать эти четыре гена для выведения новых сортов апельсинов, лимонов и прочих цитрусовых плодов, отличающихся особенно кислым или сладким вкусом.