Пляж Baia do Sancho, на небольшом бразильском острове Фернандо-де-Норонья назван самым лучшим пляжем в мире. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает Daily Mail.

Сервис TripAdvisor ежегодно анализирует количестве отзывов и рейтинги путешественников за двенадцать месяцев и составляет список самых красивых пляжей мира.

Baia do Sancho, Испания

Baia do Sancho на острове Фернандо-де-Норонья был признан лучшим пляжем в мире в 2017 году, но в 2018 году он опустился на второе место. Теперь он восстановил свой статус и вышел на вершину списка "Выбор путешественников - 2019".

Эксперты отмечают кристально чистую воду, идеальную для дайвинга, а также скалистые вершины, с которых открывается вид на плещущихся в заливе дельфинов.

Один из путешественников назвал это место раем, добавив: "Это то, что я никогда не забуду! Такое красивое и необычное место. Невозможно описать словами эту красоту. Волшебно!".

Varadero, Куба

Пляж Varadero - один из самых известных на Кубе, и он оказался на втором месте в списке. Пляж находится на окраине шумного курортного города.

Большинство отелей на побережье были построены в 1920-х годах американскими знаменитостями и гангстерами, в том числе.

В одном из отзывов на сайте турист пишет: "Двухчасовая живописная поездка из Гаваны приведет вас на райский Varadero, где вы сможете насладиться красотой Карибского моря в спокойной обстановке. Пообедайте в маленьком особняке Аль Капоне у моря и встречайте красивый закат, прогуливаясь по песчаному пляжу".

Eagle Beach, Аруба

Eagle Beach, оказавшийся на третьем месте рейтинга, находится на острове Аруба. Пляж - уголок нетронутой природы, там можно посмотреть на морских черепах, скрюченные деревья Фофоти (это символ острова) или заняться различными водными видами спорта. Год назад он был на четвертом месте списка.

Самым красивым пляжем Европы признали пляж со светлым песком La Concha, который находится в испанском Сан-Себастьяне.

Второй год подряд лучшим в Великобритании стал пляж Bournemouth, пляж номер один в США - Clearwater Beach во Флориде, а Manly Beach считается лучшим в Австралии.