Водитель школьного автобуса сунула записку в рюкзак ученика, мама была в слезах когда прочитала её - ВИДЕО
27 февраля 2019 21:30 389
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Источник:JUSTFUN
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