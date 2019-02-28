Этот заброшенный ядерный город был похоронен во льдах, что произойдет если он разморозится - ВИДЕО
28 февраля 2019 00:30 189
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Источник: Удивительные Факты
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