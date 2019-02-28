Международная группа медиков, возглавляемая голландскими специалистами, выявила 956 генов, которые увеличивают риск хронической бессонницы. Об этом сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Похоже, что люди, которые имеют эти гены в ДНК, испытывают проблемы с тем, чтобы избавиться от напряжения во время сна", - рассказал нейрофизиолог Эс ван Сомерен, возглавляющий исследовательский коллектив. Как выяснили специалисты, у таких людей механизм, который помогает обрабатывать впечатления и события, произошедшие за день, не работает совсем или работает, но плохо.

"То есть ночной сон не помогает им, - пояснил ван Сомерен, работающий в Амстердамском свободном университете. - Иногда такие люди могут проснуться посреди ночи и чувствовать напряжение еще сильнее, чем перед тем как пойти спать". Результаты исследования, опубликованного в научном журнале Nature Genetics, основываются на анализе ДНК и данных о сне 1,3 млн людей.

"Одни люди более подвержены бессоннице, чем другие, и мы хотим понять, почему так происходит", - заявил ученый.

На следующем этапе исследования гены будут проанализированы на молекулярном уровне. Специалисты уже ищут способы борьбы с бессонницей с учетом новых полученных данных.

Согласно статистическому бюро Нидерландов, как минимум 10% населения страны страдает от хронической бессонницы.