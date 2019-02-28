Ученые из Университета Индианаполиса и Хьюстонского центра научной судмедэкспертизы (США) установили, что десятисекундное рукопожатие может способствовать передаче ДНК человека на предметы, которых он никогда не касался. Как передает Day.Az со ссылкой на rg.ru, об этом сообщает Science News

Доклад об этом был представлен на ежегодном заседании Американской академии судебных наук. Ученые установили, что всего лишь 10 секунд рукопожатия достаточно для того, чтобы ДНК одного человека осталась на руке другого. Последний же способен перенести ее на любой предмет.

Исследователи провели эксперимент. Добровольцы обменивались рукопожатиями. После чего один из них брал нож. Эксперимент показал, что в семи процентах случаев владельцем основной доли ДНК на ручке ножа является человек, который ее не касался. То есть ДНК была передана через посредника.

Доктор Синтия Кейл из Хьюстонского центра судмедэкспертизы считает, что 10 секунд - это не предел. Возможно, для переноса ДНК хватит и более короткого рукопожатия. Это создает неожиданные риски, например, может осложнить процесс расследования преступлений.

Результаты исследования не говорят о том, что действующая практика поиска преступника при помощи анализа ДНК ненадежна. Однако следователи должны быть более осторожны в своих выводах, поскольку ДНК на месте преступления может оказаться совершенно случайно.