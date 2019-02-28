Любые виды фоновой музыки не улучшают, а ухудшают способность нестандартно мыслить и проявлять другие формы креативности. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом пишут британские ученые в журнале ACP.

"Мы поставили под сомнение расхожий стереотип о том, что музыка повышает креативность человека. На самом деле, любые мелодии, вне зависимости от наличия у них лирики, ее смысла и понятности для слушателя, постоянно мешала добровольцам проявлять интуицию и умение мыслить нестандартно", - рассказывает Нил Маклатчи (Neil McLatchie) из университета Ланкастера (Великобритания).

Относительно недавно ученые начали активно дискутировать о том, как различные фоновые раздражители, в том числе расслабляющая или очень агрессивная музыка, влияют на поведение, концентрацию внимания и интеллектуальные способности человека.

Часть из них предположила еще в начале текущего десятилетия, что прослушивание музыки помогает хирургам точнее и успешнее проводить операции, улучшает успеваемость школьников и благотворно влияет на креативность представителей творческих профессий. С другой стороны, недавно другие социологи, нейрофизиологи и психологи показали, что многие из этих плюсов на самом деле не существуют.

Маклатчи и его коллеги развеяли еще один подобный миф, наблюдая за тем, как различные типы музыки с понятной или иностранной лирикой влияли на умственные способности трех дюжин студентов и аспирантов университета, согласившихся принять участие в опытах социологов.

Этот тест был очень простым по своей сути. На экран компьютера выводился набор из трех никак не связанных друг с другом слов и добровольцы должны были за очень короткое время подобрать слово, которое бы объединяло бы все эти выражения. К примеру, для "тройки" крем - цветок - часы в его роли выступало "солнце".

Ученых интересовали не сами результаты тестов, а то, как менялось поведение добровольцев и скорость поиска ими ответов в тех случаях, когда они проходили его в тишине или при относительно тихой или громкой музыке.

Как оказалось, любые типы музыки, вне зависимости от их стиля, громкости или лирики, негативно влияли на работу мозга добровольцев и уменьшали число правильных ответов, а также замедляли их формулировку. В среднем, она ухудшала их креативность на 15-30%, причем сильнее всего она влияла на решение относительно легких головоломок.

Получив подобные результаты, ученые задумались о том, что именно мешает студентам - просто высокий уровень шума или то, что они слушали "осмысленную" музыку. Они проверили эту гипотезу, записав типичный шум в библиотеке и проиграв его во время опытов вместо музыкальных произведений.

Как оказалось, подобные звуки никак не влияли на успеваемость студентов, что доказало "вину" музыки в снижении их креативности. Как предполагают ученые, это связано с тем, что прослушивание песен даже на незнакомом языке "мешает" нормальной работе центров памяти в мозге, необходимых для решения подобных задач.

Все это, как считают Маклатчи и его коллеги, следует учитывать не только представителям творческих профессий, но при организации работы больниц, дорожного транспорта и других элементов инфраструктуры, где необходимо предельно высокое внимание.