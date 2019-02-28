Как нормализовать давление? Вот какими рекомендациями по этому поводу поделились австралийские ученые, передает Day.Az со ссылкой на lentachel.ru.

Они советуют для этого проводить получасовую прогулку.

Для такого "простого" открытия был проведен эксперимент. 60 мужчин и женщин в возрасте 55-80 лет разделились на три группы. Первая после сидячего отдыха делала получасовую прогулку, затем снова было шесть часов отдыха.

Во второй группе длительный отдых был заменен на несколько минут ходьбы каждые полчаса. А в третьей группе вовсе весь день проводили сидя.

Оказалось, что лучше всего верхнее давление снизилось у добровольцев из первых двух групп. Преимущественно - у женщин из второй группы. А вот у мужчин давление снижалось одинаково, независимо от графика прогулок.

В итоге эффект от утренних прогулок ученые сравнили с эффектом от лекарств.