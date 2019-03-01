Названа опасность популярных лекарств
Ученые из Дании выяснили, что употребление антибиотиков связано с высоким риском психических заболеваний. Об этом сообщает Conversation, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
В исследовании приняли участие 1 098 930 человек, которые родились между 1995-м и 2012 годами. Специалисты определили инфекции, которыми добровольцы болели до 2013 года, включая те, что требовали госпитализации, и менее тяжелые заболевания, которые лечились противоинфекционными препаратами. Кроме того, были выявлены все психические расстройства на основе диагнозов и рецептов, выписанных врачами.
Оказалось, что тяжелые инфекции повышали риск развития психического расстройства в 1,84 раза. При приеме препаратов, включая антибиотики, эта вероятность увеличивалась в 1,4 раза. При этом употребление антибактериальных препаратов способствовало расстройствам шизофренического спектра, обсессивно-компульсивному расстройству, расстройству личности и поведения, умственной отсталости, расстройству аутистического спектра и синдрому дефицита внимания.
Эта связь может объясняться взаимодействием между кишечным микробиомом и центральной нервной системой. Известно, что антибиотики у млекопитающих вызывают изменения в видовом и количественном составе бактерий пищеварителнього тракта, в результате чего ухудшаются когнитивные способности.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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