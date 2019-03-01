Он увидел отверстие в горе и решил исследовать его. Он и не предполагал найти это на другой стороне - ВИДЕО
1 марта 2019 09:15 165
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Источник:JUSTFUN
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