Парвин Касван, офицер департамента лесного хозяйства из Кералы (Индия), снял на видео сценку, которую он-то наблюдает довольно часто.

А вот для многих зрителей вид слонов, пересекающих реку вплавь, стал настоящим открытием, ведь мало кто задумывался над тем, что животные эти являются отличными пловцами.

Особенно пользователей интернета поразило то, что слоны спокойно погружаются в воду с головой, используя для дыхания хоботы, а некоторые люди заявили, что необычные пловцы очень напоминают подводные лодки, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

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