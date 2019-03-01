С введением полиса ОСАГО мошенников на дорогах стало намного меньше. Особенно после последней реформы, когда страховая компания стала оплачивать Закон о натуральном возмещении ущерба по ОСАГО в 2018: ремонт вместо выплатремонт машины, а не выдавать сумму, в которую оценили ущерб, сообщает Day.Az со ссылкой на Лайфхакер.

Схема 1: "Артист больших и малых академических театров"

Вы спокойно едете на машине, как вдруг на дорогу выскакивает пешеход и театрально бросается вам на капот. Пока вы пребываете в шоке, он начинает корчиться от фантомных болей, обвинять вас в наезде и запугивать лишением прав или тюрьмой.

Спектакль может сопровождаться демонстрацией швейцарских часов или дорогого гаджета, который несчастная жертва якобы разбила во время падения. Затем он предлагает вам решить всё на месте и заплатить ему компенсацию.

Иногда рядом появляется сообщник, переодетый в полицейского, который подливает масла в огонь, говоря что-нибудь про подсудное дело. При этом он не настаивает на составлении протокола, а предлагает вам разобраться самим. Мошенники выбирают спокойных одиноких водителей, а представление любят устраивать в условиях плохой видимости вдали от городских камер.

Что делать

Если у вас есть видеорегистратор, скажите об этом мошенникам. Как правило, они понимают, что их лицедейство не будет столь убедительным на видео, и откланиваются сами.

Если регистратора нет, сразу же начинайте снимать всё происходящее на телефон.

Сфотографируйте "пострадавшего", положение автомобиля, повреждения, тормозные следы на асфальте и состояние самого асфальта: сухой, мокрый, покрытый снегом.

Найдите свидетелей, своими глазами видевших "наезд", и возьмите их контакты.

Ничего не платите мошенникам и просто вызывайте полицию.

Схема 2: "Где деньги, Лебовски?"

Вы спокойно стоите у своей машины, как вдруг подлетает возмущённый человек. Он начинает кричать, что вы стукнули его авто, сбежали и теперь должны заплатить за ремонт. Предварительно мошенник какое-то время следит за вашими передвижениями, поэтому в качестве места мнимого ДТП называет то, в котором вы действительно были. Например, парковку у работы или супермаркета.

"Пострадавший" ведёт вас к своей машине и показывает повреждения. Как правило, они совместимы с теми, что уже есть на вашей. Бывает и так, что нужные царапины заранее наносятся на ваше авто наждачной бумагой. Мошенник грозит полицией и говорит, что за побег с места аварии вас лишат прав. Но если вы заплатите ему за ремонт, по доброте душевной он готов замять дело.

Иногда мошенники даже подают заявление в полицию. Якобы вы стукнули их машину и уехали, а они успели записать номер. Цель - отремонтировать свою машину за счёт страховой. Тогда с вами связываются полицейские, и дело принимает серьёзный оборот.

Что делать

Запишите номера машины фальшивого пострадавшего.

Сфотографируйте обе машины и скажите, что вы собираетесь сделать анализ краски на местах повреждения обеих машин - трасологическую экспертизу. Если столкновения не было, специалист-трасолог обязательно это выяснит.

Если мошенник приходит сразу с полицейским, просите его показать удостоверение. Если сомневаетесь, что сотрудник настоящий, обратитесь в местную прокуратуру.

Если дело уже заведено, найдите автоюриста - он поможет доказать, что аварии не было.

Ни в коем случае не платите деньги: мошенник продолжит шантажировать вас побегом с места ДТП до бесконечности.

Схема 3: "Хвост вам в клюв"

Вы едете в левом ряду, внезапно вас обгоняет машина и резко тормозит перед вами. Вы не успеваете уйти от столкновения и врезаетесь ей в задний бампер. По правилам дорожного движения нужно соблюдать дистанцию и рассчитывать тормозной путь, поэтому виноват будет всегда тот, кто сзади.

Мошенники это знают и часто используют такой приём, чтобы получить деньги от страховой и отремонтировать бампер, который они сами где-то разбили.

Более робкие жулики используют другой приём: стоя перед вами на светофоре, сдают назад и врезаются в вас задним бампером. Потом выходят из машины и начинают обвинять в наезде.

Что делать

Не уезжайте с места ДТП: пока не выяснены все обстоятельства, это может стать реальным преступлением.

Скажите мошеннику, что он является виновником аварии согласно пункту 2.7 ПДД, который говорит, что резкое торможение без причины запрещено.

Соберите показания свидетелей, узнайте их имена и телефоны.

Вызовите полицию для составления протокола и расскажите про агрессивное аварийное поведение машины впереди вас.

Схема 4: "Вихрь сицилийской вендетты"

Вы едете в левой полосе, обгоняя грузовики и фуры. Сзади к вам вплотную приближается машина, и водитель начинает эмоционально показывать, что вам надо немедленно уступить ему дорогу. В ход идут фары, сигнал, крики и жестикуляция в итальянском стиле.

Водитель ведёт себя агрессивно и настойчиво, вы раздражаетесь и нервно перестраиваетесь вправо. В это время справа от вас возникает сообщник шумного водителя, который держался в мёртвой зоне. Вы врезаетесь в его автомобиль.

У этой схемы есть ещё один вариант развития: хорошая иномарка начинает поджимать вас слева или резко объезжает кочку, провоцируя сманеврировать в сторону. А справа едет старенький жигуль - будущая жертва аварии. Конечно, чтобы избежать столкновения с иномаркой, вы уходите вправо и бьёте старую машину. Шалость удалась.

Что делать

Запоминайте номера подозрительных машин, которые вас поджимают или провоцируют подвинуться в неудобной для манёвра ситуации.

Опросите людей на улице, видевших, как вас подрезали. Если остановился кто-то из других водителей, узнайте, есть ли у него видеорегистратор: следствию может понадобиться видео с разных ракурсов.

Вызовите полицию и сообщите номер уехавшей машины.

Обратитесь к юристам, которые помогут доказать умышленную провокацию аварии.

Схема 5: "Я похож на человека, у которого есть план?"

Старая как мир подстава, на которую уже никто не клюёт. Но автомобилисты всё ещё с ней сталкиваются, поэтому на всякий случай расскажем. Пока вы едете, в вашу машину сзади кидают пластиковую бутылку с водой, камень, картофелину или что-то ещё, что имитирует звук удара. Вы думаете, что задели что-то, и останавливаетесь, а жертва ДТП уже тут как тут с вмятинами на машине, которые якобы нанесли вы.

Особенно нахальные мошенники с сообщниками могут даже поцарапать вашу машину в тот момент, когда вы выходите - для убедительности. Другой вариант: вам говорят, что вы задели пешехода и уехали. Конечно, в этой подставе любой дорожный комиссар поймёт, что столкновения не было, поэтому мошенники надеются просто запугать вас и получить немного налички. При упоминании полиции они обычно испаряются.

Что делать

Запишите номера машины.

Сделайте вид, что вызываете полицию по телефону.

Если от удара на вашей машине остались повреждения, вызовите полицию по-настоящему и составьте протокол о ДТП.

Если ситуация произошла где-то за городом на глухой трассе ночью, не выходите из машины. Если повреждений нет, уезжайте. Если есть - заблокируйте двери и вызовите полицию.