Жуткие фото из прошлого, от которых волосы встают дыбом - ФОТО
1 марта 2019 03:31 14
От этой коллекции мрачных и зловещих фотографий из прошлого действительно становится не по себе и мурашки бегут по коже.
Как передает Day.Az, об этом пишет bigpikcha.
К сожалению, нам неизвестно, какая именно история стоит за каждым кадром, остается лишь догадываться. А от этого, если честно, становится еще страшнее, потому что в некоторых случаях ну никак не получается объяснить смысл происходящего, разве что больным воображением какого-то маньяка.
Возможно, это примерка костюмов на Хеллоуин, а может, кадры из любительского фильма ужасов, мы не знаем. В любом случае, при просмотре некоторых из этих фото кровь стынет в жилах.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!