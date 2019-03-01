От этой коллекции мрачных и зловещих фотографий из прошлого действительно становится не по себе и мурашки бегут по коже.

Как передает Day.Az, об этом пишет bigpikcha.

К сожалению, нам неизвестно, какая именно история стоит за каждым кадром, остается лишь догадываться. А от этого, если честно, становится еще страшнее, потому что в некоторых случаях ну никак не получается объяснить смысл происходящего, разве что больным воображением какого-то маньяка.

Возможно, это примерка костюмов на Хеллоуин, а может, кадры из любительского фильма ужасов, мы не знаем. В любом случае, при просмотре некоторых из этих фото кровь стынет в жилах.