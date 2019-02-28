Рыжий кот, забравшийся на узкий пятачок в пейзажном районе Хунъядун (город Чунцин, КНР) был запечатлён одним из местных жителей, как передает Day.Az со ссылкой на ren.tv

Видеоролик с котом, сидящим на уступе и осматривающим пейзажи китайского мегаполиса, привлёк внимание огромного количества интернет-пользователей, которые выразили обеспокоенность за дальнейшую судьбу бесстрашного животного.

Судя по активной полемике, развернувшейся на страницах популярных американских и европейских развлекательных изданий, некоторых комментаторов серьёзно интересовали последствия падения кота, если бы он сорвался вниз.

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