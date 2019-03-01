Англичанка Кэтрин Бомонт - актриса, озвучившая Алису в диснеевском мультфильме "Алиса в Стране чудес" и Венди в "Питере Пэне", - также послужила моделью для художников-мультипликаторов. Эти старые фотографии демонстрируют, как рисовали Алису с живой девочки. Тогда студия Диснея могла производить лишь 23-24 секунды анимации в неделю, сообщает Day.Az со ссылкой на bigpickcha.

Уолт Дисней выбрал Бомонт голосом Алисы, когда ей было всего десять лет. Его так потрясла ее внешность, что он решил также сделать ее моделью для героини мультфильма. Сама Кэтрин Бомонт впоследствии стала учителем начальной школы и проработала в школе 30 лет. Сейчас Кэтрин 80 лет. В 1998 году Walt Disney Company назвала ее "диснеевской легендой".