Жить с артритом нелегко, и люди, страдающие этим заболеванием, знают, насколько болезненным оно может быть. В коленях и других суставах тела воспаление заходит настолько далеко, что они деформируются, и это очень затрудняет выполнение даже повседневных задач людям, страдающим от этого состояния. И это не просто постоянная боль в суставах, это действительно осложняет жизнь.

Как передает Day.Az, об этом пишет pics.ru.

Итак, что же такое артрит. Артрит является распространенным заболеванием среди пожилых людей, но он может поражать людей всех возрастных групп. Это воспалительное заболевание, и оно может повлиять на один или несколько суставов в организме. Данный недуг является одной из основных причин инвалидности среди взрослых.

Тем не менее, можно уменьшить его влияние, тренируясь и питаясь здоровой пищей. Не зря говорят: то, что ешь, отражается на коже и теле. Если внести в свой рацион некоторые продукты, это может помочь бороться с артритом.

1. Чеснок

Этот маленький белый овощ просто переполнен многочисленными полезными для здоровья свойствами. Он станет крайне простым, но при этом полезным дополнением к любому из блюд, которое может помочь предотвратить различные заболевания, такие как гипертония, диабет, артрит и многое другое. Артрит вызывает воспаление в суставах, и употребление чеснока поможет бороться именно с этим. Чеснок обладает противовоспалительными свойствами, которые снижают уровень цитокинов и предотвращают прогрессирование артрита.

2. Витамин C

Витамин С известен как удивительный источник мощных антиоксидантов, которые помогают бороться с воспалением. По данным исследования, проведенного в Университете Южной Флориды, употребление в пищу продуктов, богатых витамином С, может помочь предотвратить потерю хрящей и ухудшение состояния у людей с остеоартритом. Одними из лучших источников витамина С являются клубника, ананас, зеленые овощи и киви.

3. Куркума

Куркума, имеющая много преимуществ, была неотъемлемой частью индийской кухни на протяжении веков. Эта пряность известна многочисленными преимуществами для здоровья. Куркумин, соединение в куркуме, обладает воспалительными свойствами, помогающими предотвратить боль в суставах. Это уменьшает боль, воспаление и огрубение, неизменно сопровождающие артрит.

4. Имбирь

Имбирь добавляют во многие рецепты, чтобы подчеркнуть вкус блюда и облегчить боль при артрите. Экстракты имбиря блокируют выработку веществ, способствующих воспалению суставов. Его можно добавлять в салат или жарить, а также добавлять в чай. Независимо от того, каким образом употреблять имбирь, он принесет реальную пользу.

5. Жирная рыба

Жирная рыба, такая как скумбрия, сардины и лосось, богата омега-3 жирными кислотами и обладает противовоспалительными свойствами, которые помогают бороться с проблемой артрита. Жирные кислоты омега-3 борются с причинами воспаления, которые приводят к остеоартриту.