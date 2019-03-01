10 раз, когда женихи на церемонии бракосочетания с трудом признали в невестах своих избранниц - ФОТО
1 марта 2019 05:03 29
Если до свадьбы жених никогда не видел свою любимую девушку без "боевого раскраса", то, скорее всего, к алтарю он пойдете с девушкой, в которую едва узнает в лицо.
Как передает Day.Az, об этом пишет makataka.ru.
Ведь девушка с профессиональным макияжем и девушка без него - это как будто два разных человека.
Мы собрали девушек, чей свадебный макияж настолько сильно изменил их внешность, что их женихи, наверное, едва их узнали.