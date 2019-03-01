Если до свадьбы жених никогда не видел свою любимую девушку без "боевого раскраса", то, скорее всего, к алтарю он пойдете с девушкой, в которую едва узнает в лицо.

Как передает Day.Az, об этом пишет makataka.ru.



Ведь девушка с профессиональным макияжем и девушка без него - это как будто два разных человека.



Мы собрали девушек, чей свадебный макияж настолько сильно изменил их внешность, что их женихи, наверное, едва их узнали.