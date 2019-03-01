Жизнь - сказка! Что руководило этими девушками при выборе будущего мужа? Искренние чувства? Или жажда денег? Точно это сказать никто не сможет. Лиза Адаменко Эта де....

Жизнь - сказка! Что руководило этими девушками при выборе будущего мужа? Искренние чувства? Или жажда денег? Точно это сказать никто не сможет.



Лиза Адаменко

Эта девочка из Сибири еще в 13 лет покинула родной дом, чтобы построить карьеру модели. И сразу попала под пристальное внимание миллионера Валентина Иванова. На протяжении нескольких лет влюбленные встречались вдали от посторонних глаз, а на 17-летие красавицы они поженились. Все бы ничего, если бы не возраст жениха - на момент бракосочетания ему было 55.

Лиза с самого начала романа с олигархом не называла его имени, но при каждой возможности признавалась в любви "своему мужчине". И плевать, что даже Ксения Собчак сравнила это с уголовщиной.



"Как же здорово именно взрослеть и понимать. Понимать мир таким, какой он есть, и быть любимой. Любимой настолько, насколько только возможно. Когда он ради тебя летит на край света, бросив все свои дела, зная, что ты боишься летать одна или просто боишься без него. Когда не можешь заснуть без его руки у тебя под головой. Когда тебе совершенно не нужны никакие слова, понимаешь его с одного взгляда. Быть любимой - это совершенно прекрасно. Спасибо тебе, люблю" - писала девушка.



Наверное, они любят своих супругов... По крайней мере, со временем привыкаешь ко всему, даже к седому мужу рядом.

Ксения Дели

26-летняя красавица Ксения Дели перед замужеством отдыхала на модных вечеринках со знаменитым певцом Егором Кридом. Но отношения не сложились, пара распалась. После недолгого одиночества девушка нашла свою любовь - ею стал 62-летний олигарх из Египта.

Богатый до ужаса Оссама Фати Раба Аль-Шариф женился на юной красотке, подарив ей роскошную жизнь без невзгод и ненастий. И уже не важно, что мужчина немногим старше родного отца Ксении, подумаешь, возраст...

Кристина Романова

23-летняя красавица стала женой 53-летнего миллиардера и любителя моделей Владислава Доронина. Девушка не только дала клятву быть верной своему мужу, но и подарила самое дорогое - в феврале она родила ему ребенка. Ранее Доронин неоднократно отдыхал в компании знаменитых девушек из модельного бизнеса: Наоми Кэмпбелл, Карен Шонбахлер и другими. Но охомутать совладельца и председателя совета директоров компании "Капитал Груп" смогла именно Романова.



У олигарха уже была законная супруга, с которой они прожили 21 год. Она подарила ему дочь, которая сегодня немного младше своей мачехи.



Илона Котелюх

В свои 24 года модель Илона Котелюх стала мамой прекрасного мальчика, родившегося на Мальдивах. Отцом ребенка является муж Илоны, 48-летний миллионер, владелец "РЕСО-Гарантия" Николай Саркисов.

До беременности Котелюх частенько поражала пользователей в интернете своим экстравагантным и своенравным поведением. Модель откровенно одевалась и порой выглядела весьма вызывающе. После родов красавица утихомирилась, но по фото в нижнем белье видно, что пластическая хирургия для Илоны не вошла в список запретных вещей.



Ольга Сечина

Молодая супруга директора компании "Роснефть" стала причиной для жуткого скандала. Ольга Сечина, любимая жена 56-летнего Игоря Сечина, на всеобщее обозрение выставляла в интернете свои снимки с отдыха. На них девушка вальяжно расслабляется на яхте за 150−180 миллионов долларов, пьет дорогое шампанское и нежится под солнышком в Средиземном море.

Если это истинная любовь, то можем только порадоваться за девушек. К настоящему чувству они получили приятные бонусы - огромные банковские счета.