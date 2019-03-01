Ученые из Британии и Новой Зеландии выяснили, что риск развития многих болезней - сердечно-сосудистых, диабета, рака, инсульта и прочих, значительно снижается, если употреблять продукты, богатые клетчаткой. Также исследователи подсчитали, где клетчатки содержится больше всего, сообщает Day.Az со ссылкой на grodno24.com.

Эксперты из Университета Отаго в Новой Зеландии и Университета Данди в Британии рассказали, что 25-30 грамм клетчатки в день в разы снижают риски развития многих заболеваний, связанных с сердцем и внутренними органами, пишет научное издание Lancet.

Люди страдают от того, что мало едят клетчатку - это связано как с питанием современной эпохи, так и с модой на низкоуглеводные диеты. Клетчатка же - сложный углевод. Больше всего её содержится в овсяных хлопьях, черном хлебе, яблоках, картофеле, моркови, чечевице. Отмечается, что данные продукты следует есть свежими или вареными, но ни в коем случае не жарить. Также сделан упор на то, что полезнее употреблять цельные зерна, а не хлопья или иные продукты обработки злаков.

Выводы ученых были сделаны на основе анализа 185 опытов и 58 клинических испытаний с 4635 участниками. Смертность по итогам исследований снизилась в пределе 15-30%.