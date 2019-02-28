В австралийском штате Квинсленд родились близнецы, принадлежащие к крайне редкому типу - полуидентичные. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает "Би-би-си".

Отмечается, что существуют идентичные или монозиготные близнецы. Они рождаются, когда одна яйцеклетка, оплодотворенная одним сперматозоидом, расщепляется на две части, создавая эмбрионы, которые разделяют 100% своей ДНК, и всегда одного пола.

Также есть братские или дизиготные близнецы - с двумя отдельными яйцеклетками, которые оплодотворяются разными сперматозоидами, поэтому полученные эмбрионы делят половину своей ДНК и могут быть разного пола и непохожи.

Рожденные в Австралии близнецы относятся к группе полуидентичных близнецов, которые рождаются, когда одна яйцеклетка одновременно оплодотворяется двумя разными сперматозоидами, разделяясь на две одинаковые. Каждый из сперматозоидов несет различную генетическую информацию от отца. То есть от матери передается один материал на двоих, а от отца - разный. У полуидентичных близнецов сходство 75%.

По словам медиков, это явление встречается крайне редко, такие эмбрионы часто не выживают.