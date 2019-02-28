Факты, указывающие на существование Планеты X, не являются ошибкой, связанной с недостатком данных. Такой вывод сделан в научной статье, опубликованной в издании Astronomical Journal Майклом Брауном (Michael Brown) и Константином Батыгиным (Konstantin Batygin) из Калифорнийского технологического института. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Кроме того, учёные уточнили предполагаемую массу и параметры орбиты этого загадочного мира. Эти сведения представлены в другой научной работе, опубликованной в журнале Physics Reports группой астрономов из США, также включающей Брауна и Батыгина.

К слову, именно эти два астронома три года назад выдвинули гипотезу о существовании Планеты X (или, как её ещё называют, Планеты 9).

Напомним, что основной аргумент в пользу этого предположения - странные траектории некоторых объектов в поясе Койпера. Это скопление небольших ледяных тел, расположенном за орбитой Нептуна.

Что же искажает орбиты этих ледяных глыб? Основная версия состоит в том, что это гравитация крупной планеты, той самой Планеты X.

Но, может быть, это просто ложный результат, возникший из-за систематических погрешностей в данных? Ведь объекты пояса Койпера маленькие и тусклые, наблюдать их невероятно сложно. Данных не хватает, а потому и вероятность ошибки значительно выше.

Чтобы исключить этот вариант, Браун и Батыгин разработали строгий метод оценки подобных ошибок при определении двух ключевых параметров: полюса орбиты и долготы перигелия. Именно отклонения в этих величинах указывают на существование Планеты X.

Результат получился оптимистичным: вероятность, что никакой планеты нет, а свидетельства её существования являются ошибкой, равна лишь 0,2%. Это один шанс из пятиста.

"Хотя этот анализ не указывает напрямую на то, существует ли Планета 9, он показывает, что гипотеза опирается на прочную основу", - резюмирует Браун.

Если же этот загадочный мир существует, что мы можем сказать о нём уже сейчас? Ответ на этот вопрос даёт вторая статья. Это обзор, в котором суммированы результаты, полученные в тысячах свежих компьютерных моделей движения тел на окраинах Солнечной системы.

Основываясь на добытых сведениях, авторы заключают, что планета X в пять раз массивнее Земли, а большая полуось её орбиты в 400 раз превышает расстояние от Земли до Солнца. Один её год длится около десяти тысяч земных лет.

Таким образом, по новым оценкам это небесное тело оказалось меньше, зато ближе к светилу, чем считалось ранее. Последний факт увеличивает шансы однажды разглядеть "новенькую" в телескоп.

"Моё любимое свойство гипотезы Планеты 9 состоит в том, что она поддаётся наблюдательной проверке, - говорит Батыгин. - Перспектива когда-нибудь увидеть реальные изображения Планеты 9 просто будоражит. Хотя астрономически (в телескоп - прим. ред.) найти Планету 9 очень сложно, я очень надеюсь, что мы обнаружим её в следующем десятилетии".