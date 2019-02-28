Музыка может помешать человеку справиться с творческим заданием. А вот "библиотечный шум" никак не сказывается на креативности. Как передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru, к такому необычному выводу пришла международная группа учёных.

Если спросить людей, помогает ли им музыка настроиться на выполнение творческого задания, то они почти наверняка разделятся на две группы и будут приводить самые разные аргументы за и против.

В рамках недавней работы специалисты захотели найти ответ на вызывающий разногласия вопрос и исследовать влияние фоновой музыки на выполнение творческих заданий.

Они пригласили принять участие в нескольких экспериментах группу людей. Как отмечают исследователи, все добровольцы говорили на английском языке (он являлся для них родным), и у них не было проблем со слухом или зрением.

Всего было проведено три эксперимента, в ходе которых испытуемые выполняли несколько задач, которые, как считается, требуют креативного подхода.

Например, человеку показывали набор из трёх слов, такие как "платье", "круговая шкала", "цветок" (dress, dial, flower), и просили найти связующее слово, которое можно соединить со всеми имеющимися тремя словами, чтобы в итоге получились новые слова. В данном примере - это "солнце" (sun), в результате у участников получись такие слова: "сарафан", "солнечные часы" и "подсолнух" (sundress, sundial и sunflower).

Во время каждого теста участников просили выполнять упражнения сначала в спокойной обстановке, а затем включали музыку или запись фоновых шумов, которые порой окружают человека.

В первом эксперименте испытуемым приходилось справляться с заданиями, слушая испаноязычные песни, то есть они не понимали смысл композиций.

Во втором эксперименте участникам проигрывали инструментальную музыку без слов, а в третьем - песни на английском языке, то есть понятные им.

В ходе последнего эксперимента участники подвергались воздействию "библиотечного шума". Так авторы работы назвали записи шума ксерокса, шелест бумаги и неразборчивую речь людей, находящихся на отдалении.

В результате оказалось, что творческая результативность значительно снизилась при прослушивании музыки в сравнении с периодами тишины (во всех трёх экспериментах с музыкой).

"Мы нашли убедительные доказательства того, что результативность выполнения заданий ухудшается, если играет музыка", - говорит доктор Нил МакЛатчи (Neil McLatchie) из Ланкастерского университета.

Даже когда сами участники заявляли об улучшении настроения на фоне музыки, она всё равно мешала их креативности.

Что интересно, библиотечный шум не оказывал никакого существенного влияния на творческое мышление. Как считают авторы работы, причина в том, что такого рода шум естественен для жизни человека, чего нельзя сказать о музыкальных композициях.

Предполагается, что изменчивость музыки может влиять на результативность выполнения задачи, поскольку она мешает вербальной рабочей памяти.

Проще говоря, результаты исследования противоречат популярному мнению о том, что музыка улучшает способности человека к творчеству.

Как пишут авторы работы, исследование показывает, что музыка, независимо от семантического содержания (без текста вовсе, со знакомыми словами или текстами на иностранном языке), мешает выполнению творческого задания.

Научная статья по итогам работы опубликована в издании Applied Cognitive Psychology.

Возможно, музыка и мешает выполнить креативное задание, однако она, как показали более ранние исследования, положительно влияет на память пожилых людей. Более того, уроки музыки развивают языковые способности детей лучше, чем чтение.