Обнаружен новый способ предотвращения рака
Ученые Копенгагенского университета в Дании определили механизм, который защищает ДНК от мутаций и препятствует развитию рака. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
В новом исследовании биологи изучили специфические органеллы - ядерные тела 53BP1 - в клетках человека. Их маркировали с помощью флуоресцентных красителей и наблюдали с помощью микроскопа в течение смены нескольких поколений клеток. Это позволило впервые отследить, что происходит с поврежденной ДНК со времени ее появления в материнских клетках до ее экспрессии (синтеза РНК и белков) в дочерних клетках.
Исследователи выяснили, что ядерные тела 53BP1 способствуют защите дочерних клеток от унаследованных повреждений ДНК. Ключевым компонентом этого механизма является фермент RAD52, относящийся к супрессорам опухолей.
Ядерные тела отсрочивают деление дочерних клеток и тем самым выигрывают время, необходимое для восстановления дефектов в генах, которые не были исправлены в материнской клетке. Если это не срабатывает, что повреждения навсегда остаются неисправленными, и при их накоплении могут развиться различные заболевания, включая рак.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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